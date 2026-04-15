Distrugge a sprangate i vetri di casa dei vicini ma si ferisce ad una mano e viene rintracciato

Martedì 14 aprile, i carabinieri di Villa d’Almè hanno individuato e denunciato un uomo di 31 anni residente a Paladina, coinvolto in vari episodi di danneggiamento e comportamenti persecutori. Durante le indagini, l’uomo ha danneggiato con una spranga i vetri di alcune abitazioni vicine e si è ferito a una mano nel corso dell’azione. È stato rintracciato e portato in caserma.

S0risole. Nella giornata di martedì 14 aprile, i carabinieri della stazione di Villa d’Almè hanno deferito un 31enne italiano, residente a Paladina, protagonista di una serie di gravi episodi di porto abusivo di oggetti atti a offendere, danneggiamento e atti persecutori. L’uomo, in evidente stato di alterazione psichica e armato di una spranga, durante la mattinata ha infranto le finestre di alcune abitazioni adiacenti alla propria. Mentre le vittime si trovavano in caserma per denunciare l’accaduto – riferendo peraltro di precedenti e reiterate vessazioni – il giovane è tornato in azione: armato di coltello il vetro, è entrato in casa di una vicina dopo aver rotto una finestra.🔗 Leggi su Bergamonews.it

Notizie correlate

Si allontana dalla provincia romana e viene rintracciato ad ArezzoArezzo, 14 febbraio 2026 – I Carabinieri della Sezione Radiomobile del Nor della Compagnia di Arezzo e della locale Stazione hanno rintracciato un...

Assalto alla gelateria: sfonda la porta a vetri con una bottiglia e si ferisce, arrestato dai poliziottiViareggio, 8 aprile 2026 – A dare l’allarme è stato un vicino, quando nel silenzio della notte ha sentito i colpi rimbombare e sfondare la porta a...