si allontana dalla provincia romana e viene rintracciato ad arezzo

Un uomo di 44 anni, che si era allontanato da un paese vicino Roma, è stato trovato ad Arezzo dai Carabinieri. La sua scomparsa era stata segnalata dai familiari il giorno prima, perché avevano notato che il loro caro mostrava segni di forte disagio psicofisico. I militari hanno avviato le ricerche immediatamente e, grazie a un controllo sul territorio, lo hanno individuato in centro città.

Arezzo, 14 febbraio 2026 – I Carabinieri della Sezione Radiomobile del Nor della Compagnia di Arezzo e della locale Stazione hanno rintracciato un 44enne, che si era allontanato da un Comune della provincia di Roma, la cui s comparsa era stata denunciata il giorno precedente dai familiari, in quanto preoccupati per le condizioni psicofisiche sofferte dallo stesso. I Carabinieri sono riusciti a localizzare l’uomo nel capoluogo aretino grazie al costante monitoraggio delle transazioni effettuate con strumenti di pagamento elettronici. Le pattuglie dell’Arma hanno, in questo modo, dapprima individuato l’autovettura dell’uomo e in serata, dopo lunghe ricerche, lo hanno rintracciato, mentre camminava, lungo via Romana, in stato confusionale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

