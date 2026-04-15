Distretto del commercio Scelto il logo

È stato scelto il logo del Distretto urbano del commercio di Nerviano, un simbolo che rappresenta l’identità, il commercio e il futuro del territorio. La decisione è arrivata dopo un percorso partecipato che ha coinvolto cittadini e commercianti, attraverso un sondaggio promosso dall’amministrazione comunale. La presentazione ufficiale del nuovo logo segna un passo importante per il riconoscimento e la promozione del distretto.

Un simbolo scelto insieme a rappresentare identità, commercio e futuro del territorio. È stato individuato il logo del Distretto urbano del commercio (Duc) di Nerviano dopo un percorso partecipato che ha coinvolto cittadini e commercianti attraverso un sondaggio promosso dal Comune. Non soltanto un elemento grafico, ma un segno distintivo che accompagnerà tutte le attività del Distretto: dalla comunicazione istituzionale alla promozione delle attività locali fino a eventi e progetti di valorizzazione urbana. Il logo diventerà quindi strumento capace di rafforzare la riconoscibilità del commercio di prossimità e di raccontare l’identità di Nerviano.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Distretto del commercio. Scelto il logo Gallarate - Commercio che cambia, città che riparte Nerviano e il distretto urbano del commercio: al via il voto per decidere il logo del progettoNerviano (Legnano), 29 marzo 2026 – Prende forma il Distretto urbano del commercio (Duc) di Nerviano. La firma c’è nasce il Distretto del commercioL’iter in corso da tempo, ora c’è la firma: decolla ufficialmente il Distretto del commercio Est Milano, include Cassina de’ Pecchi (capofila),...