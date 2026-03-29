A Nerviano è iniziato il processo di decisione sul nuovo logo del Distretto urbano del commercio, con le votazioni aperte ai residenti. La scelta del simbolo rappresenta un passaggio importante per il progetto, che coinvolge la comunità locale. La consultazione si svolge in questi giorni, consentendo ai cittadini di esprimere la propria preferenza e contribuire alla definizione dell’identità visiva del distretto.

Nerviano (Legnano), 29 marzo 2026 – Prende forma il Distretto urbano del commercio (Duc) di Nervian o. Da qualche giorno è ufficialmente aperto il sondaggio disponibile online per scegliere il logo che rappresenterà il progetto, coinvolgendo direttamente cittadini e commercianti. Il Duc nasce con l’obiettivo preciso di mettere in rete il Comune, le attività commerciali del territorio e le realtà locali per rilanciare il tessuto economico del paese, migliorare i servizi e gli spazi urbani e rendere il territorio più attrattivo a livello turistico. Il percorso condiviso vede anche la partecipazione delle associazioni di categoria, tra cui Confcommercio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Nerviano e il distretto urbano del commercio: al via il voto per decidere il logo del progetto

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