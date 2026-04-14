Distretti del Commercio presentati in Regione i progetti per il rilancio dei territori casertani

In una riunione regionale, sono stati illustrati i progetti dei Distretti del Commercio destinati a circa venti comuni della provincia di Caserta. Le iniziative mirano a sostenere il commercio locale, migliorare gli spazi urbani e mettere in risalto le risorse della zona. La presentazione fa parte di un piano più ampio di interventi dedicati alla ripresa economica e allo sviluppo territoriale.

Sono stati presentati in Regione Campania i progetti relativi ai Distretti del Commercio, nell’ambito di un piano che coinvolge circa venti Comuni della provincia di Caserta con l’obiettivo di rilanciare il commercio cittadino, rigenerare il tessuto urbano e valorizzare le risorse locali.Le.🔗 Leggi su Casertanews.it Otto milioni di euro per lo sviluppo dei territori interni: presentati a Urbino i progetti comunali ammessi ai contributi regionaliValutati i progetti che creano valore economico e sociale, mettendo a frutto le identità e le ricchezze storiche, architettoniche, culturali,... Angri: Commercio in crisi? Distretti del Commercio, corsa alla svoltaAngri al Bivio: Confesercenti Incalza il Comune sull'Adesione ai Distretti del Commercio Angri si trova di fronte a una decisione cruciale per il...