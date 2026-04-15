Dispositivi spia in banca per rubare le credenziali dei correntisti arrestato a Napoli
Un uomo pregiudicato è stato arrestato a Napoli e posto agli arresti domiciliari dalla Polizia. Secondo quanto riferito, avrebbe installato dispositivi di tipo
La Polizia ha sottoposto ai domiciliari un pregiudicato: avrebbe installato dei dispositivi "KVM" in diverse filiali bancarie napoletane per intercettare il traffico telematico.🔗 Leggi su Fanpage.it
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