Napoli spia la ex fidanzata con un drone che si schianta sulla finestra | arrestato un 28enne

Napoli, un 28enne ha tentato di spiare l'ex fidanzata con un drone, ma l’apparecchio si è schiantato contro la finestra dell’abitazione. La donna ha sentito il rumore e ha visto il velivolo precipitare, attirando l’attenzione delle forze dell’ordine. L’uomo è stato arrestato e ora si trova agli arresti domiciliari. La polizia ha trovato il drone danneggiato e ha confermato che l’azione aveva scopi di sorveglianza. La vicenda ha suscitato scalpore in città.

In un mondo in cui la tecnologia è in costante evoluzione, le forze dell'ordine si trovano spesso ad avere a che fare con metodi nuovi e fantasiosi di commettere illeciti. Uno degli ultimi è stato scoperto a Napoli, dove un ragazzo di 28 anni è stato arrestato in flagranza differita con l'accusa di atti persecutori nei confronti della ex fidanzata. A sorprendere, però, è stato il modus operandi del giovane, che sarebbe riuscito a spiare la sua ex attraverso un drone comandato a distanza. Un velivolo di piccole dimensioni, dotato di una telecamera in grado di fare riprese in HD e di registrare tutto ciò che accade intorno a lui.