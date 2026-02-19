Drone ‘spia’ si schianta contro la finestra dell’ex a Napoli | 28enne arrestato per stalking

A Napoli, un drone usato come strumento di sorveglianza si è schiantato contro la finestra di un ex, provocando il suo arresto. La polizia ha fermato un 28enne che aveva tentato di spiare l’ex compagna con il dispositivo, ma l’apparecchio è caduto improvvisamente. L’uomo aveva già un passato di molestie e aveva installato telecamere in casa della donna. La vicenda si è svolta nel quartiere di San Giovanni a Teduccio, dove le forze dell’ordine hanno sequestrato il drone e avviato le indagini.

Cosa è successo a San Giovanni a Teduccio, periferia di Napoli?. Quando si parla di stalking, si immaginano pedinamenti, telefonate ossessive, messaggi continui. Ma a Napoli, nel quartiere di San Giovanni a Teduccio, la persecuzione ha preso quota. Letteralmente. Un uomo di 28 anni ha deciso di utilizzare un drone per spiare la sua ex compagna, tentando di posizionarlo davanti al balcone della donna. Un occhio elettronico sospeso in aria, con l'obiettivo di controllare, osservare, forse intimidire. Il piano, però, è finito in modo grottesco. Dopo il decollo, qualcosa è andato storto. Forse il vento, forse un ostacolo imprevisto, forse semplice imperizia.