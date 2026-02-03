Disney cambiamenti in casa | Josh D’Amaro è il nuovo CEO

Josh D’Amaro prende ufficialmente il comando di Disney, diventando il nuovo CEO a partire dal 18 marzo. La società annuncia anche la promozione di Dana Walden a Chief Content Officer, segnando un nuovo capitolo nella gestione del colosso dell’intrattenimento.

Josh D’Amaro è il nuovo CEO del regno Disney, in carica a partire dal 18 marzo, mentre Dana Walden è stata promossa come CCO. Quali sono le nuove avventure che dovranno affrontare? Il castello della Disney ha un nuovo re al posto di Bob Iger: il ruolo di CEO è stato ceduto a Josh D’Amaro, prima responsabile della divisione parco divertimento. Ad affiancarlo in questo nuovo percorso c’è Dana Walden, la nuova Chief Creative Office (CCO), un ruolo davvero fondamentale nel modo visivo, dato che si occupa dell’identità, della creatività e della qualità di un brand. In casa Disney Bob Iger si è trovato ad affrontare un settore in crescita ma che non doveva ancora interfacciarsi con l’avvento dell’intelligenza artificiale. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

Josh D'Amaro diventa il nuovo amministratore delegato di Walt Disney.

