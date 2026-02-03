Josh D’Amaro diventa il nuovo amministratore delegato di Walt Disney. Prenderà il comando il 18 marzo 2026, data dell’assemblea annuale della società. D’Amaro, attuale responsabile della divisione Experiences, guiderà il colosso dell’intrattenimento nei prossimi anni.

Josh D’Amaro, responsabile della divisione Experiences (parchi a tema, crociere e prodotti), assumerà il ruolo di ceo Walt Disney dal 18 marzo 2026, giorno in cui è in programma l’assemblea annuale della società. Il manager, incoronato da un voto unanime del cda, prenderà il posto di Robert A. Iger, che resterà nel consiglio di amministrazione e come consulente senior fino a fine anno A capo del più grande segmento di attività dell’azienda, con un fatturato annuo di 36 miliardi di dollari nel 2025, D’Amaro è un veterano Disney, in cui ha lavorato negli ultimi 28 anni. La sua divisione ha generato, nell’ultimo anno fiscale, il 38 per cento dei ricavi e il 57 per cento dell’utile operativo. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Disney, Josh D’Amaro nuovo ceo

Approfondimenti su Disney CEO

L’amministratore delegato Bob Iger potrebbe lasciare Disney prima del previsto.

Could Josh D'Amaro Become the Next Disney CEO + Olaf Robot in the Parks | CTM Podcast - Ep 585

Ultime notizie su Disney CEO

