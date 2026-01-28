Amazon licenzia 16.000 dipendenti con una nuova ondata di tagli | i robot ci stanno già sostituendo?

Amazon ha annunciato il licenziamento di 16.000 dipendenti, aggiungendosi ai 14.000 tagli di ottobre. L’azienda accelera la riorganizzazione interna e investe sempre di più nell’automazione. I robot stanno già prendendo il posto di molti lavoratori, lasciando sul campo tante persone in cerca di una nuova sistemazione.

