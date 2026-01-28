Amazon licenzia 16.000 dipendenti con una nuova ondata di tagli | i robot ci stanno già sostituendo?
Amazon ha annunciato il licenziamento di 16.000 dipendenti, aggiungendosi ai 14.000 tagli di ottobre. L’azienda accelera la riorganizzazione interna e investe sempre di più nell’automazione. I robot stanno già prendendo il posto di molti lavoratori, lasciando sul campo tante persone in cerca di una nuova sistemazione.
Dopo i 14.000 licenziamenti di ottobre 2025, l’azienda accelera sulla riorganizzazione interna e sull’automazione. Con la nuova ondata la riduzione complessiva di posti di lavoro nel settore amministrativo sale a 30.000 unità.🔗 Leggi su Fanpage.it
Yoox non licenzia 211 dipendenti, Urso: "Una vittoria per i lavoratori"
"I robot ci stanno rubando il lavoro": la protesta e le soluzioni del sindacato
Amazon licenzia ancora: tagliate migliaia di posti, anche per colpa dell'IAAmazon avvia un'ulteriore riduzione del personale con 16.000 tagli, proseguendo il piano di semplificazione avviato nel 2025. multiplayer.it
Amazon, zac: nuovi tagli per 16.000 posti di lavoro e più spazio per l’IAIl colosso dell'e-commerce Amazon ha annunciato nuovi tagli per 16.000 posti di lavoro. Aumenta l'adozione aziendale per l’IA ... igizmo.it
