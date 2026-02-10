2XKO | Riot Games riduce il team di sviluppo dopo un lancio deludente 80 dipendenti coinvolti

Riot Games ha deciso di tagliare 80 posti di lavoro nel team che lavora a 2XKO, il gioco di combattimento ambientato nell’universo di League of Legends. La decisione arriva dopo un lancio che non ha soddisfatto le aspettative e ha portato a una riduzione del personale. L’azienda ha comunicato che questa mossa serve a riorganizzare le risorse e puntare a progetti più promettenti. Ora si cerca di capire come questa scelta influenzerà il futuro del gioco e dei dipendenti coinvolti.

Riot Games ha annunciato una significativa ristrutturazione interna che ha portato alla riduzione del team di sviluppo di 2XKO, il suo fighting game ambientato nell'universo di League of Legends. Circa 80 dipendenti, pari alla metà del team globale, hanno ricevuto una notifica di licenziamento, a seguito di una valutazione delle performance post-lancio del titolo sulle console. La decisione, sebbene dolorosa, mira a garantire la sostenibilità del progetto nel lungo termine. La notizia, che ha destato scalpore nel settore videoludico, giunge a poche settimane dal debutto di 2XKO sulle console, un lancio atteso da una community di appassionati.

