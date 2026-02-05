I carabinieri di Taranto hanno arrestato cinque persone coinvolte in diversi assalti ai bancomat con l’esplosivo. Gli uomini dell’Arma hanno messo fine a una serie di colpi messi a segno con la tecnica della

Cinque fermi per una serie di assalti ai bancomat con la tecnica della "marmotta". Ad eseguirli sono stati i carabinieri del comando provinciale di Taranto. A disporre i provvedimenti è stato il pubblico ministero Francesca Colaci. Stando a quanto si è appreso ai cinque fermati è contestata una serie di colpi. Tra le accuse figurano anche gli assalti con l'esplosivo avvenuti alle filiali di Montemesola e di Monteiasi messi a segno nel novembre dello scorso anno, nel giro di pochi giorni. Nella rete tre tarantini e due baresi, tre di loro sono poco più che ventenni. Si tratta di Cataldo Bartolo, detto Dino, 47enne nato a Napoli, ma residente a Palo del Colle, in provincia di Bari, Rocco Fronza, 21enne di Castellaneta, Valentino Intini, 22enne di Massafra, Alessandro Longo, 28enne di Grumo Appula, e Simone Vinella, ventenne di Castellaneta L'operazione I provvedimenti, firmati anche dal procuratore capo Eugenia Pontassuglia, sono stati eseguiti nella tarda serata di ieri. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Assalti ai bancomat con l'esplosivo, cinque fermi

