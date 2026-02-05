Assalti ai bancomat con esplosivo nel salernitano | cinque arresti

I Carabinieri di Taranto hanno arrestato cinque persone sospettate di far parte di un’organizzazione che ha preso di mira i bancomat nel salernitano. Gli uomini in divisa hanno eseguito i fermi ieri sera, dopo aver ricostruito le attività criminali legate a furti con esplosivi sugli sportelli automatici.

I Carabinieri del Nucleo Investigativo di Taranto hanno eseguito, nella serata di ieri, cinque provvedimenti di fermo nei confronti di altrettanti soggetti accusati di far parte di un'organizzazione criminale dedita ai furti agli sportelli automatici. Il gruppo è ritenuto responsabile di una.

