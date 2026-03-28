Regno Unito la Bbc inserisce la Baia di Ieranto tra le 8 meraviglie marine

La BBC, uno dei principali network radiotelevisivi globali, ha inserito la Baia di Ieranto tra le otto meraviglie marine. La decisione è stata comunicata attraverso un articolo pubblicato sul sito ufficiale del broadcaster. La selezione si basa su criteri legati alla bellezza naturale e alla biodiversità della zona, che si trova lungo la costa italiana.

La BBC, uno dei più grandi network radiotelevisivi al mondo, ha inserito la splendida Baia di Ieranto, zona B dell’Amp (Area marina Punta Campanella) nel comune di Massa Lubrense, tra le otto più belle località marine per il 2026, insieme a siti di India, Portorico, Scozia, Filippine, Tasmania, Usa e Saint Martin. Due anni fa la rivista specializzata Lonely Planet la inserì tra le 100 spiagge più belle al mondo. Un luogo che non smette mai di incantare e che diventa una meta per queste feste pasquali. Lucio Cacace, presidente Amp Punta Campanella e neo assessore al Marketing Territoriale e Immagine del Comune di Massa Lubrense esprime la sua soddisfazione: “Ancora un bellissimo riconoscimento per il nostro territorio. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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