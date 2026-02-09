La BBC e ITV trasmetteranno in diretta le partite di Inghilterra e Scozia durante i Mondiali 2026. I canali offriranno anche lo streaming online, con orari di inizio già fissati. Gli appassionati nel Regno Unito potranno seguire il calcio delle rispettive nazionali senza problemi, grazie a questi programmi.

2026-02-09 18:21:00 Breaking news: È stato annunciato il palinsesto televisivo per seguire Inghilterra e Scozia nella fase a gironi dei Mondiali 2026 e oltre. BBC Sport e ITV Football detengono i diritti di trasmissione della competizione nel Regno Unito e divideranno le partite, comprese quelle delle due nazioni. Alle finali del 2022, più di 19 milioni di persone hanno visto i Tre Leoni affrontare la Francia nei quarti di finale. Con un pubblico colossale previsto anche questa volta, ecco cosa devi sapere sulle selezioni TV e su come guardarle. Mondiali 2026 in TV: calendario dei gironi, calendario, orari di inizio. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Programmi BBC e ITV per guardare il calcio dell’Inghilterra e della Scozia in diretta nel Regno Unito, inclusi canali, streaming online e orari di inizio

Approfondimenti su Inghilterra Scozia

Sono state annunciate le modalità di trasmissione in diretta nel Regno Unito per la fase a gironi della Coppa del Mondo FIFA 2026, con dettagli su canali TV, streaming online e programmazione di BBC e ITV.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Inghilterra Scozia

Argomenti discussi: ITV annuncia il revival dell’amata serie poliziesca della BBC quasi 20 anni dopo l’episodio finale; Il signore delle mosche sulla BBC: di cosa parla, quando va in onda e il forged completo; Come guardare il Rugby Sei Nazioni 2026 in diretta da qualsiasi luogo gratuitamente; Il giocatore del Membership 1% se ne va con £ 10.000 dopo aver ascoltato un sogno.

In Uk debutta Freely, piattaforma streaming che unisce Bbc, Itv, Channel 4 e Channel 5Dalla fine di aprile in Gran Bretagna è ufficialmente attivo Freely, nuovo servizio streaming gratuito che riunisce l’offerta delle tv pubbliche britanniche Bbc, Itv, Channel 4 e Channel 5 Annunciata ... primaonline.it

A BBC e ITV i diritti per EURO 2016 e 2020La UEFA ha annunciato oggi che BBC e ITV avranno i diritti per i media nel Regno Unito per UEFA EURO 2016 e UEFA EURO 2020. L'accordo per i due tornei assicura copertura in chiaro a ciascuna partita ... it.uefa.com

askanews. . #EpsteinFiles dal Regno Unito alla Francia, le insospettabili personalità politiche colpite anche in Europa dal ciclone causato dalla pubblicazione dei nuovi file del finanziere pedofilo Jeffrey #Epstein facebook

#EpsteinFiles dal Regno Unito alla Francia, le insospettabili personalità politiche colpite anche in Europa dal ciclone causato dalla pubblicazione dei nuovi file del finanziere pedofilo Jeffrey #Epstein x.com