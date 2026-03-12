Stop ai ?bandi lampo? per le nomine la Regione ai dirigenti | Ci sia più trasparenza

La Regione ha deciso di mettere fine ai bandi lampo per le nomine e le designazioni, chiedendo ai dirigenti di garantire maggiore trasparenza. Attualmente, i bandi sono poco pubblicizzati e rimangono aperti solo per pochi giorni, rendendo difficile la partecipazione pubblica e il rispetto delle regole di trasparenza. La richiesta arriva in risposta alle modalità con cui vengono gestite le procedure di nomina.

I bandi per le nomine e le designazioni regionali sono poco pubblicizzati e, mediamente, restano aperti per pochi giorni. Il richiamo rivolto a tutti i dipartimenti porta la firma del capo di Gabinetto, Davide Pellegrino, che ieri ha trasmesso la 18esima direttiva in poco più di due mesi a dirigenti e funzionari, dando una indicazione ben precisa: gli avvisi pubblici per l'acquisizione delle candidature devono essere più "trasparenti". Come? Dovranno essere pubblicizzati maggiormente, attraverso tutti i canali ufficiali della Regione, e restare attivi almeno per 30 giorni, non meno. "Si richiama l'attenzione dei destinatari della...