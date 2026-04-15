La Direzione provinciale del Partito Democratico di Avellino è attualmente riunita per discutere la scelta del candidato sindaco per il “campo largo”. Sul tavolo ci sono i nomi di due possibili candidati, uno dei quali potrebbe ricevere un voto decisivo. La riunione, che dura circa due minuti, si sta concentrando sulla definizione della candidatura e sulla ripartizione delle preferenze tra i partecipanti.

Tempo di lettura: 2 minuti E’ ancora in corso la Direzione provinciale del Partito Democratico di Avellino, con l’obiettivo — tutt’altro che semplice — di sciogliere il nodo sul candidato sindaco del cosiddetto “campo largo”. Un confronto acceso, a tratti teso, che conferma come la sintesi seppur dovesse arrivare dopo settimane di trattative, pare più di facciata che di reale accordo. La maggioranza dem che fa riferimento al consigliere regionale Maurizio Petracca, fallito il tentativo della candidatura civica dell’imprenditore Walter Giordano, ha proposto il nome dell’avvocato Nello Pizza, figura che nelle scorse ore sembrava poter rappresentare un punto di convergenza tra le diverse anime della coalizione.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Direzione Pd, sul tavolo i nomi di Pizza e Todisco: voto decisivo

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