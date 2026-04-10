PD Avellino vertice a Salerno per evitare la conta | sul tavolo i nomi di Ambrosone e Todisco

Stamattina a Salerno si è svolto un incontro tra rappresentanti del Partito Democratico di Avellino, su iniziativa di Piero De Luca, in accordo con il consigliere regionale Maurizio Petracca e il segretario regionale del partito. La riunione ha avuto come obiettivo principale evitare una possibile conta interna, discutendo sui nomi di Ambrosone e Todisco come possibili candidati o figure di rilievo per le prossime consultazioni.

Stamattina a Salerno si siedono attorno a un tavolo. Lo ha voluto Piero De Luca, d'accordo con il consigliere regionale Maurizio Petracca e il segretario regionale del Partito Democratico. L'obiettivo è uno solo: trovare un nome prima che qualcuno sia costretto ad alzare la mano e contare i voti. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it Solidarietà del PD Avellino ad Enza Ambrosone: Spera condanna gli attacchi interniAvellino – “A nome del gruppo consiliare del Partito Democratico presso il Consiglio Provinciale di Avellino intendo esprimere la più sincera ed... Elezioni per il presidente della Provincia: i primi nomi sul tavolo del Pd e centrodestraUna serie di incontri sono stati già avviati nei rispettivi schieramenti, ma la scelta definitiva ci sarà dopo il referendum sulla riforma della... Si parla di: PD Avellino, vertice a Salerno per evitare la conta: sul tavolo i nomi di Ambrosone e Todisco. Pd Avellino, cresce il dissenso interno al partitoBeh, a dire la verità, più che di una banda di caporali senza truppe, sembra l’armata di Franceschiello. Improvvisata e pronta a dileguarsi al primo stormir di fronde. Altro che candidato sindaco fed ... irpiniaoggi.it Pd Avellino, il nodo candidatura tra divisioni e rilancioIl dibattito nel centrosinistra Nel pieno di una fase politica ancora incerta, ad Avellino torna centrale il tema della candidatura a sindaco per il campo progressista. A riaccendere il confronto sono ... irpiniaoggi.it