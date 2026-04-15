Diretta gol Champions League LIVE | alle 21 in campo Bayern Monaco Real Madrid e Arsenal Sporting

Alle 21 si giocano i quarti di finale della Champions League, con le partite tra Bayern Monaco e Real Madrid e Arsenal e Sporting. La cronaca e i tabellini di tutte le gare sono disponibili in tempo reale su Calcionews24, offrendo aggiornamenti continui sui risultati e le azioni più importanti. La diretta gol consente di seguire in modo immediato gli sviluppi di ogni match in questa fase della competizione.

Mercato Inter, si sblocca l’affare Barcellona? Individuata la contropartita preferita da Marotta! Lewandowski Milan, Tare fa sul serio! A cena con l’agente del polacco, ma un altro dirigente rossonero si oppone! Calciomercato Udinese: la rinascita di Zaniolo. Rebus futuro tra riscatto e interesse delle big, cosa succederà al termine della stagione Rinnovo Vlahovic Juventus: il club mette in ghiaccio il prolungamento! I motivi e cosa aspettarsi adesso per la firma del serbo Infortunati Juve, lesione per Cabal! Le condizioni di Yildiz, Kelly e Thuram dopo l’allenamento odierno. Cos’è successo alla Continassa Ambrosini ci va giù pesante sul Milan: «Puoi mettere anche 6.🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Diretta gol Champions League LIVE: alle 21 in campo Bayern Monaco Real Madrid e Arsenal Sporting Champions League su Sky: Inter, Napoli e Atalanta al Point Break! Notizie correlate Diretta gol Champions League LIVE: via ai quarti di finale, in campo Real Madrid-Bayern Monaco e Sporting-ArsenalCalciomercato Barcellona, Bastoni si allontana? I Blaugrana pronti a cambiare obiettivo, pur rimanendo in Serie A! Mercato Manchester United, occhio... Diretta gol Champions League LIVE: Bayern Monaco avanti al Bernabeu contro il Real Madrid, 0-0 Sporting-ArsenalCalciomercato Barcellona, Bastoni si allontana? I Blaugrana pronti a cambiare obiettivo, pur rimanendo in Serie A! Mercato Manchester United, occhio... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Champions League, il calendario e gli orari delle partite di oggi ai quarti; Champions League, due sfide imperdibili: dove vederle in diretta TV; Partite Champions in TV, dove vedere Atletico Madrid-Barcellona e Liverpool-PSG: orari e canali; Champions League, il calendario e gli orari delle partite di oggi ai quarti. Risultati Champions League | Diretta gol live score ritorno quarti (oggi mercoledì 15 aprile 2026)Risultati Champions League: diretta gol live score oggi mercoledì 15 aprile 2026 delle ultime due partite per il ritorno dei quarti di finale. ilsussidiario.net RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE | Ecco le prime semifinaliste! Diretta gol live score (oggi 14 aprile 2026)Risultati Champions League, diretta gol live score martedì 14 aprile 2026 delle due partite per il ritorno dei quarti che sono in programma oggi. ilsussidiario.net Stasera Bayern Monaco e Real Madrid giocheranno i quarti di ritorno di Champions League, ma c’è stato un tempo (il 2012, per essere precisi) in cui le rispettive squadre schierarono in campo 11 extraterrestri per parte, per non parlare dei giocatori rimasti in facebook #BayernMonaco- #RealMadrid, le probabili formazioni della sfida di ritorno ai quarti di Champions League x.com