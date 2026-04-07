Nella serata di oggi, le partite dei quarti di finale di Champions League vedono il Bayern Monaco in vantaggio al Bernabeu contro il Real Madrid, con il punteggio fermo sullo 0-0. Contestualmente, si gioca anche Sporting contro Arsenal, con aggiornamenti in tempo reale sui risultati. La cronaca delle gare viene seguita live, con sintesi e tabellini aggiornati da Calcionews24, offrendo un quadro completo delle sfide in corso.

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© Calcionews24.com - Diretta gol Champions League LIVE: Bayern Monaco avanti al Bernabeu contro il Real Madrid, 0-0 Sporting-Arsenal

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