Diretta gol Champions League LIVE | Bayern Monaco avanti al Bernabeu contro il Real Madrid 0-0 Sporting-Arsenal
Nella serata di oggi, le partite dei quarti di finale di Champions League vedono il Bayern Monaco in vantaggio al Bernabeu contro il Real Madrid, con il punteggio fermo sullo 0-0. Contestualmente, si gioca anche Sporting contro Arsenal, con aggiornamenti in tempo reale sui risultati. La cronaca delle gare viene seguita live, con sintesi e tabellini aggiornati da Calcionews24, offrendo un quadro completo delle sfide in corso.
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Risultati Champions League | Diretta gol live score andata quarti (oggi martedì 7 aprile 2026)Risultati Champions League, diretta gol live score oggi martedì 7 aprile 2026 delle prime due partite d’andata dei quarti di finale. ilsussidiario.net
Real Madrid-Bayern Monaco diretta Champions League: segui la sfida ai quarti di finale LIVE x.com
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