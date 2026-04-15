Dio non sta coi prepotenti

Un’immagine di una figura con una vanga in mano e una tunica al vento sotto la pioggia ha fatto capolino ieri ad Annaba, città della regione di Ippona, nota come terra di Sant’Agostino. La scena si è svolta sotto la pioggia, nel contesto di una rappresentazione o di un evento culturale nella stessa località. Non sono stati forniti dettagli sul motivo o sul significato di questa scena.

di Giulia Prosperetti ROMA Una vanga in mano, la tunica al vento sotto la pioggia che ieri ha bagnato Annaba, la Ippona terra del suo padre spirituale Sant’Agostino. Nel suo ultimo giorno in Algeria papa Leone pianta un ulivo, un gesto semplice che si traduce in una risposta potente a chi, nell’attuale clima internazionale, considera la pace un concetto eversivo. "Il cuore di Dio è straziato dalle guerre, dalle violenze, dalle ingiustizie e dalle menzogne. Non è con i malvagi, con i prepotenti, con i superbi ma con i piccoli, con gli umili, e con loro porta avanti il suo Regno d’amore e di pace, giorno per giorno" è il messaggio lanciato ieri dal pontefice durante la sua vista alla casa di accoglienza ‘Ma Maison’, a pochi passi dalla Basilica di Sant’Agostino, a Lala Bouna.🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - "Dio non sta coi prepotenti" Il Papa in Algeria, il monito: Dio straziato dalle guerre, non sta con i prepotenti#ansa #news Il Papa: "Dio non sta coi prepotenti". Trump rincara la dose: "Non sa cosa succede in Iran"Non si placano le polemiche dopo il duro affondo che il presidente Usa Donald Trump ha fatto contro Papa Leone XIV. Il Papa, 'Dio straziato dalle guerre, non sta con i prepotenti'Ancora un attacco da parte di Papa Leone contro i prepotenti del mondo che decidono le guerre.