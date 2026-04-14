Il Papa ' Dio straziato dalle guerre non sta con i prepotenti'

Il Papa ha nuovamente espresso la sua posizione sulle guerre e i conflitti, sottolineando che il cuore di Dio è profondamente segnato dalle violenze, dalle ingiustizie e dalle menzogne. Questa dichiarazione segue una recente replica rivolta a un ex presidente degli Stati Uniti, che aveva commentato la questione. La voce del Papa si unisce a un filo di commenti pubblici che evidenziano il suo disappunto verso chi decide di scatenare conflitti armati.

Ancora un attacco da parte di Papa Leone contro i prepotenti del mondo che decidono le guerre. Dopo la replica di ieri a Donald Trump, oggi Leone ribadisce che "il cuore di Dio è straziato dalle guerre, dalle violenze, dalle ingiustizie e dalle menzogne. Ma il cuore del nostro Padre non è con i malvagi, con i prepotenti, con i superbi: il cuore di Dio è con i piccoli e gli umili, e con loro porta avanti il suo Regno d'amore e di pace, giorno per giorno", ha detto lodando quanto si fa invece nella Casa di accoglienza per anziani delle Piccole Sorelle dei Poveri ad Annaba, in Algeria.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il Papa, 'Dio straziato dalle guerre, non sta con i prepotenti' Via Crucis di Papa Leone XIV: chi decide le guerre ne risponderà a Dio“C’è chi crede di avere ricevuto un’autorità senza limiti e pensa di poterne usare e abusare a proprio piacimento”. Leggi anche: Pasqua, Papa Leone XIV in San Pietro per la messa. L’omelia: “Mondo ferito da guerre e soprusi, ma Dio è presente”