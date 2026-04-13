D’Avenia | Così i nostri ragazzi bruciano nel silenzio I social estraggono l’attenzione come petrolio Li stiamo condannando all’infelicità non sanno ragionare sulle cose né amare le persone

A circa tre mesi dalla sua costituzione, la Fondazione Patti Digitali ETS ha deciso di presentarsi nella Sala del Refettorio della Camera dei Deputati, un luogo simbolico, per lanciare un messaggio di allarme e proporre iniziative concrete. La fondazione si occupa di analizzare l’impatto dei social media sui giovani e ha richiamato l’attenzione sui rischi di un uso eccessivo e disilluso delle piattaforme digitali.