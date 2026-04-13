D’Avenia | Così i nostri ragazzi bruciano nel silenzio I social estraggono l’attenzione come petrolio Li stiamo condannando all’infelicità non sanno ragionare sulle cose né amare le persone
A circa tre mesi dalla sua costituzione, la Fondazione Patti Digitali ETS ha deciso di presentarsi nella Sala del Refettorio della Camera dei Deputati, un luogo simbolico, per lanciare un messaggio di allarme e proporre iniziative concrete. La fondazione si occupa di analizzare l’impatto dei social media sui giovani e ha richiamato l’attenzione sui rischi di un uso eccessivo e disilluso delle piattaforme digitali.
A poco più di tre mesi dalla sua costituzione formale, la Fondazione Patti Digitali ETS ha scelto la solennità della Sala del Refettorio della Camera dei Deputati per lanciare un grido d’allarme e, al contempo, una proposta costruttiva. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Albanese Ginammi a TPI: “Così stiamo condannando l’Europa all’irrilevanza”“Senza una riforma dei Trattati, l’Ue rischia di essere schiacciata da Usa, Cina e Russia.
L’Italia estrae petrolio in Basilicata: perché la ricchezza non resta né lì né nel Paese?Quando si parla di petrolio in Basilicata, si pensa spesso a una grande opportunità economica per il territorio.