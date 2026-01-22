Salute mentale Alzheimer e malattie neurodegenerative | cosa ne sanno gli italiani e perché i giovani sono a rischio

L’interesse degli italiani verso la salute mentale e le malattie neurodegenerative è in crescita, con particolare attenzione a Alzheimer, demenze, tumori cerebrali e depressione. Tuttavia, molte persone non conoscono appieno i rischi e le cause di queste patologie, che coinvolgono anche le nuove generazioni. Comprendere meglio questi temi è fondamentale per promuovere la prevenzione e una maggiore consapevolezza sulle condizioni che colpiscono il cervello nel corso della vita.

A far paura sono soprattutto Alzheimer e demenze (49,5%), seguite da tumori del cervello (32,7%) e depressione (24,1%). Ma più in generale, gli italiani vivono con ansia la propria salute mentale. Basti pensare che il 74,1% delle persone afferma di aver avuto esperienze dirette o indirette con problemi di salute mentale (il 34,2% in prima persona, il 36,3% attraverso familiari o amici), il 29,4% delle persone dichiara di pensare ogni giorno o spesso alla propria salute mentale (il 41,9% tra i giovani) e il 44,3% almeno qualche volta. Come si vede, tra i giovani si diffondono i timori maggiori. A segnalare questa situazione è una ricerca dal titolo "Salute mentale e salute del cervello nella concezione della salute degli italiani" realizzata dal Censis in collaborazione con Lundbeck Italia, su un campione rappresentativo di 1.

