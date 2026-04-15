dimore storiche servono strumenti efficaci per gestione patrimonio

Il patrimonio culturale italiano comprende numerose dimore storiche che richiedono strumenti efficaci di gestione. Per valorizzare al meglio queste strutture, è fondamentale che la collaborazione tra enti pubblici e privati sia sostenuta da un quadro normativo adeguato. Questo permetterebbe di tutelare e valorizzare il patrimonio, favorendo anche uno sviluppo economico legato al settore culturale e turistico.

"Il patrimonio culturale italiano rappresenta un potenziale volano economico, ma perché questo possa accadere, è necessario che la collaborazione fra pubblico e privato sia supportata da strumenti efficaci, in primis da un quadro normativo adeguato". È questo uno dei messaggi della 49a Assemblea dell'Associazione Dimore Storiche Italiane (Adsi), dal titolo "Patrimonio privato, valore pubblico: il ruolo delle dimore storiche per il sistema Paese", tenutasi oggi al Teatro Argentina di Roma. Adsi, con l'assemblea e con i dati del VI Rapporto dell'Osservatorio sul Patrimonio Culturale Privato, sottolinea il ruolo economico e sociale delle dimore storiche in Italia: 46.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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