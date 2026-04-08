Un nuovo progetto cinematografico mira a valorizzare le dimore storiche della zona del Fermano attraverso un cortometraggio intitolato

Il cinema entra nelle dimore storiche del Fermano attraverso il corto Mi fermo qui, un progetto volto a valorizzare il territorio. Le riprese coinvolgono tre residenze d’epoca per attrarre e trattenere i visitatori. A Porto San Giorgio, presso Villa Clarice, sono iniziati i lavori di produzione. L’attrice Denise Tantucci interpreta una guida storica atipica che condurrà il pubblico tra realtà e mondi paralleli creati dalla regia. L’iniziativa nasce dal progetto Dimore in cerca di autore. La Fondazione Marche Cultura – Marche Film Commission, guidata da Andrea Agostini, ha coordinato l’apertura del set alla stampa per mostrare il lavoro di Paolo Consorti e Anna Olivucci, coautrice della sceneggiatura. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Denise Tantucci e il cinema: 3 dimore storiche per incantare i turisti

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Denise Tantucci: «Sono una secchiona e me ne vanto (ma scrivo poesie)»Denise Tantucci è la protagonista di Leopardi & Co, commedia romantica in cui interpreta il ruolo di una acting coach, un’insegnante che aiuta l’attore principale a entrare nella parte. Laureata in ... iodonna.it