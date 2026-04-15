Dimore storiche da patrimonio a risorsa economica con strumenti efficaci Verso l’Art Bonus in versione estesa

Le dimore storiche italiane vengono al centro di un dibattito che riguarda la possibilità di trasformarle da patrimonio culturale a risorsa economica attraverso strumenti di sostegno come l’Art Bonus. Attualmente, il credito d’imposta associato a questa iniziativa è rivolto solo ai donatori, ma si discute di un suo ampliamento per favorire interventi di valorizzazione e tutela. La questione riguarda anche la definizione di un quadro normativo più efficace e accessibile.

Secoli di relazione tra architettura e paesaggio. Tra città e campagna. Tra memoria familiare e storia collettiva. Le dimore storiche italiane custodiscono archivi, giardini, collezioni, espressioni decorative, pertinenze agricole. Producono ricchezza in molte forme. Basti dire che la rete italiana di proprietà — dalle ville rinascimentali alle cascine medievali — genera oltre 1,9 miliardi di euro di investimenti annui in restauro e ha attirato più di 35 milioni di visitatori nel 2024, secondo i dati presentati all’assemblea annuale dell’Associazione Dimore Storiche Italiane (ADSI). Tuttavia un quadro normativo frammentato impedisce al...🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

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