Dimesso dal pronto soccorso morì pochi giorni dopo | il perito Poteva salvarsi se sottoposto ad altri esami

Un uomo è stato dimesso dal pronto soccorso di un ospedale e, pochi giorni dopo, è stato trovato morto nel suo appartamento. La causa del decesso è stata una dissezione dell'aorta. Un perito incaricato ha affermato che la persona avrebbe potuto salvarsi se fosse stata sottoposta ad altri esami durante il ricovero. La vicenda solleva interrogativi sulle procedure di diagnosi e cura adottate nel caso.

Dimesso dall'ospedale Villa Scassi, era stato trovato morto pochi giorni dopo nel suo appartamento a causa di una dissezione della aorta. È successo il primo maggio del 2022 a Genova, la vittima è un uomo di 60 anni che si era rivolto all'ospedale di Sampierdarena a causa di dolori lombari, ma.🔗 Leggi su Genovatoday.it Notizie correlate Morì in casa dopo le dimissioni dal pronto soccorso: salma riesumata, medici indagatiSAN PIETRO VERNOTICO – È morta presso la sua abitazione, poche ore dopo le dimissioni dal Pronto soccorso dell'ospedale Camberlingo di Francavilla... Dimesso per tre volte dal Pronto soccorso: muore 54enneÈ andato per ben tre volte al pronto soccorso, in ospedali diversi, ed è stato sempre dimesso. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Morto a 64 anni dopo essere stato dimesso dall'ospedale, la Procura apre un fascicolo e blocca i funerali; Sanità di prossimità: in Italia gli ospedali sono intasati e il territorio resta senza rete; Bimbo morì tre ore dopo le dimissioni: una pediatra condannata a due anni; Anziana scompare dal pronto soccorso del Ruggi d'Aragona: ritrovata in strada. «È solo lombalgia»: dimesso dall'ospedale Villa Scassi e trovato morto poco dopo in casa per una dissezione dell’aortaDimesso dal pronto soccorso dell’ospedale Villa Scassi con diagnosi di lombalgia, era stato trovato morto pochi giorni dopo nel suo appartamento a causa di una dissezione ... leggo.it Dimesso per mal di schiena dallo Scassi, muore dissanguato. Perizia: 70% di chance di salvezzaÈ stato trovato morto in casa pochi giorni dopo essere stato dimesso dal pronto soccorso dell’ospedale Villa Scassi di Genova. La causa del decesso, accertata dall’autopsia: dissezione aortica con rot ... primocanale.it Santa Lucia di Piave | Si è dimesso il consigliere comunale Luca Castellaz. Non sarà sostituito facebook Lazzerini si è dimesso da ad e direttore generale di Com.tel, a seguito dell’indagine della Procura di Roma in cui risulta indagato per corruzione nella vicenda delle tessere Volare concesse ai quattro membri del Garante della Privacy bit.ly/4hWzgNG x.com