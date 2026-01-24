Domenico Pettinari, candidato sindaco e capogruppo comunale di Pescara, denuncia lo stato di abbandono di Pescara Nord, sottolineando come il degrado richieda interventi concreti. In una dichiarazione, Pettinari evidenzia l’urgenza di superare l’indifferenza nella gestione della zona, proponendo un approccio civico e indipendente per migliorare la città. La sua proposta mira a promuovere un cambiamento reale e sostenibile per Pescara.

«Pescara Nord abbandonata al degrado, la città non può più essere governata dall’indifferenza».A denunciarlo è il candidato sindaco e attuale capogruppo comunale, Domenico Pettinari, leader di una coalizione civica, indipendente e alternativa al centrodestra e al centrosinistra».Nella mattinata.🔗 Leggi su Ilpescara.it

Leggi anche: Sicurezza a Faenza, Liverani (Area Liberale): “La città non può essere abbandonata pezzo dopo pezzo”

Leggi anche: "Ma è una città abbandonata e nel degrado"

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Argomenti discussi: Attacco inaccettabile: l'intervento del direttore generale sui concorsi in Comune infiamma il consiglio; CSKA CORRIDONIA. Novità dal mercato: ecco bomber Pettinari e Gueye; Concorsi a Pescara, Pettinari e Costantini fanno fronte comune: Subito la Commissione vigilanza; Pescara: in Consiglio è scontro sul Codice Etico di Pettinari fiume in piena.

L'attacco di Pettinari su Pescara nord: Abbandonata al degrado, la città non può più essere governata dall’indifferenza«Pescara Nord abbandonata al degrado, la città non può più essere governata dall’indifferenza». A denunciarlo è il candidato sindaco e attuale capogruppo comunale, Domenico Pettinari, leader di una ... ilpescara.it

La denuncia di Pettinari: Pescara Nord abbandonataNessuna opera pubblica a Pescara Nord lasciata in abbandono e nel degrado. La denuncia dal Gruppo Consiliare di Pettinari per l’Abruzzo. rete8.it

Scontro in Commissione Vigilanza del Comune. Pettinari: “Sono offeso sul piano politico, personale e istituzionale”. La replica del dirigente Zuccarini: “Non volevo attaccare nessuno” #ilcentro #comune #pescara #concorsi #parente #polemica #politica #Dirig - facebook.com facebook