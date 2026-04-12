Libano contingente italiano Unifil | Né speronamenti da tank Idf né danni significativi

Un contingente italiano che opera in Libano sotto la missione Unifil ha riferito che non ci sono stati speronamenti da parte dei carri armati delle forze di difesa israeliane né danni rilevanti ai mezzi italiani. Gli incidenti si sono verificati durante alcune manovre in corso, senza che si siano registrati conseguenze gravi per il personale o i veicoli coinvolti. La situazione sembra quindi sotto controllo e senza complicazioni significative.

BEIRUT – Ne’ speronamenti da parte dei carri armati delle Forze di difesa israeliane né danni significativi ai mezzi italiani di Unifil, con gli incidenti avvenuti mentre erano in corso delle manovre. Lo precisa il contingente italiano della missione dell’Onu in Libano, dopo le notizie diffuse riguardanti un presunto speronamento di veicoli italiani in Libano da parte di carri armati delle Idf. LA RICOSTRUZIONE – “Nella mattinata di oggi, poco dopo le 9 ora locale – ricostruisce una nota – una pattuglia di Italbatt, durante il movimento lungo la Zulu Road, ha segnalato che, nel corso di alcune manovre, un carro armato delle Forze di difesa israeliane ha urtato un mezzo del convoglio Unifil.🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Libano, contingente italiano Unifil: “Né speronamenti da tank Idf, né danni significativi” "Danni significativi". Tank israeliano sperona mezzi Unifil"In due occasioni soldati delle Forze di Difesa Israeliane (IDF) hanno speronato veicoli dell'Unifil con un carro armato Merkava, causando in un caso... "Danni significativi". Tank israeliano sperona mezzi Unifil: italiani a bordoUnifil, la forza Onu di interposizione in Libano, ha dichiarato che un carro armato israeliano ha speronato dei veicoli dei caschi blu nel sud del...