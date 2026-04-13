Libano Unifil | Speronati nostri mezzi Il contingente italiano | No danni significativi

Domenica, nel sud del Libano, soldati delle Forze di Difesa Israeliane hanno speronato due veicoli dell’Unifil, uno dei quali con un carro armato Merkava. Secondo il contingente italiano presente nella zona, nessun danno rilevante è stato riportato, anche se uno degli episodi ha provocato danni significativi a un veicolo. La situazione resta sotto osservazione, con nessuna comunicazione ufficiale di feriti o altri incidenti.

“In due occasioni, domenica, soldati delle Forze di Difesa Israeliane (IDF) hanno speronato veicoli dell’Unifil con un carro armato Merkava, causando in un caso danni significativi”. Lo scrive la stessa missione delle Nazioni Unite in un posto su X. “I soldati – viene spiegato – avevano bloccato una strada a Bayada utilizzata per raggiungere le posizioni dell’Unifil”. “Negli ultimi giorni, i soldati israeliani hanno ripetutamente bloccato i movimenti dei caschi blu su questa strada, oltre alle limitazioni alla libertà di movimento registrate in altre zone”, fa sapere ancora l’Unifil. “Dall’inizio di aprile, i soldati israeliani hanno anche distrutto le telecamere di protezione delle forze nel quartier generale dell’Unifil a Naqoura e in altre cinque postazioni lungo la Linea Blu, da Ras Naqoura a Maroun ar Ras.🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Libano, Unifil: “Speronati nostri mezzi”. Il contingente italiano: “No danni significativi” Libano, contingente italiano Unifil: “Né speronamenti da tank Idf, né danni significativi”BEIRUT – Ne’ speronamenti da parte dei carri armati delle Forze di difesa israeliane né danni significativi ai mezzi italiani di Unifil, con gli... Guerra in Iran, le ultime notizie in diretta | Razzo colpisce contingente italiano Unifil in Libano: danni lievi ma nessun ferito. Trump: «Colpiremo duramente ancora per 2-3 settimane»Le notizie di giovedì 2 aprile sull'attacco di Stati Uniti e Israele all'Iran, in diretta.