Diesel batosta pendolari | per raggiungere Milano servono 50 euro in più al mese

Da febbraio, il prezzo del diesel è aumentato del 24,7%, molto più della verde che è salita del 6,5%. Questo incremento ha portato a una spesa in più di circa 50 euro al mese per i pendolari che devono raggiungere Milano. Secondo un rappresentante del settore, negli ultimi giorni la situazione non è cambiata e non si osserva un calo dei prezzi. La causa principale dell’aumento è legata alla situazione internazionale legata alla guerra.

EFFETTO GUERRA. Da febbraio incremento del 24,7%, contro il + 6,5% della verde. Mora (Figisc): «Negli ultimi giorni situazione di stallo, ma non si vede un calo». Prima l’impennata, ora la stabilizzazione con tendenza al lieve ma costante rialzo. O forse sarebbe meglio definirla «cronicizzazione»: a un mese e mezzo dallo scoppio del conflitto in Iran, i prezzi dei carburanti non arretrano e restano su livelli un tempo imprevedibili. I centesimi si traducono in salassi per chi quotidianamente si sposta in auto: così, in soldoni, ora un bergamasco che lavora a Milano si trova a spendere circa 15 euro in più al mese se ha una vettura a benzina e addirittura circa 50 euro in più se ha un diesel.🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Diesel, batosta pendolari: per raggiungere Milano servono 50 euro in più al mese A Milano per una stanza servono circa 665 euro al mese, cala (leggeremente) la domandaÈ quanto emerge da un report di HousingAnywhere, piattaforma di affitti per studenti. Diesel, adesso per 30 litri servono sei euro in piùPerugia, 10 aprile 2026 – Continua la risalita del prezzo della benzina e del diesel anche in Umbria.