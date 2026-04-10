In Umbria, i prezzi di benzina e diesel sono aumentati anche questa settimana. Per un pieno di 30 litri di diesel si devono spendere sei euro in più rispetto al mese precedente. La variazione si registra in un contesto di aumenti che coinvolgono anche altri carburanti e regioni. La situazione rimane sotto attenzione per gli automobilisti della zona.

Perugia, 10 aprile 2026 – Continua la risalita del prezzo della benzina e del diesel anche in Umbria. La frenata dei prezzi, legata alla tregua, si farà sentire – forse – tra alcuni giorni. Ma per ora la crescita persiste. E anche ieri c’è stato un ritocco all’insù nel prezzo medio dei carburanti, come rende noto il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Siamo così arrivati a 1,783 euro in media per la benzina e 2,163 per il gasolio. Rispetto a venti giorni fa, quando è scattato lo sconto delle accise di 24 centesimi, il costo della Verde è salito di 8 centesimi (era infatti pari a 1,703 e già scontava l’aumento legato alla guerra). Questo significa che su 30 litri di benzina, oggi paghiamo quasi due euro e mezzo in più. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Diesel, adesso per 30 litri servono sei euro in più

Diesel senza freni a Modena: oltre i 2 euro/litro in 4 distributori su 10. Fino a 30 euro di differenza per un pienoLa corsa del prezzo del carburante non accenna a fermarsi, trasformando il pieno in un vero e proprio salasso per gli automobilisti modenesi.

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Il petrolio è in calo, il gasolio no. Tabarelli (Nomisma Energia): «Ai distributori il diesel si abbasserà, ma tra i 10 e i 15 centesimi al litro» - facebook.com facebook

Italia ed Europa, la crisi del diesel. In Italia e in Europa il 40% delle autovetture circolanti va a diesel, molto più che negli Stati Uniti (3%). Durante crisi come quella di oggi, questo fa la differenza. In peggio. In questo grafico (tutto al netto delle tasse) si ved x.com