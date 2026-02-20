A Milano per una stanza servono circa 665 euro al mese cala leggeremente la domanda

A Milano, per affittare una stanza, si spendono circa 665 euro al mese, e la domanda si riduce leggermente. La città resta la più richiesta tra gli studenti universitari italiani, anche se si nota un calo nelle ricerche rispetto agli anni precedenti. La piattaforma HousingAnywhere ha analizzato i dati delle principali città universitarie, confermando che molti studenti cercano ancora soluzioni abitative, anche se con maggiore attenzione ai costi. La tendenza si mantiene stabile, ma con qualche segnale di cambiamento.

È quanto emerge da un report di HousingAnywhere, piattaforma di affitti per studenti. Aumentano i canoni anche a Roma Milano si conferma la città più ricercata per gli affitti per studenti universitari. È quanto emerge dalla ricerca della piattaforma di affitti per studenti HousingAnywhere che ha analizzato l'andamento delle ricerche nelle principali città universitarie italiane, evidenziando come nel 2025 le preferenze degli studenti mostrino segnali di progressiva diversificazione rispetto all'anno precedente. In un contesto in cui la mobilità accademica continua a rappresentare una leva centrale per la crescita personale e professionale, la scelta della città si conferma una decisione sempre più strategica e centrale per il proprio futuro.

