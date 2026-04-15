Diciottenne investito da Andrea Stroppa la Procura chiede perizia tecnica su velocità dell'auto

La Procura ha deciso di incaricare una perizia tecnica per verificare la velocità dell’auto coinvolta nell’incidente che ha causato la morte di un 18enne nel quartiere Collatino lo scorso 31 gennaio. L’incidente è avvenuto quando una Smart condotta da Andrea Stroppa ha investito il giovane, portando alla morte dello stesso. La richiesta mira a chiarire i dettagli sulla dinamica dell’incidente e sulla velocità del veicolo al momento dell’impatto.

La Procura ha disposto una perizia tecnica per fugare i dubbi sulla velocità della Smart di Andrea Stroppa, che ha investito e ucciso il 18enne Mirko Garofano al Collatino il 31 gennaio scorso.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Investito da un'auto, muore un diciottenne a RomaIntervento di diverse pattuglie della polizia locale di Roma Capitale in via Filippo Fiorentini per un incidente stradale mortale avvenuto, in... Leggi anche: Andrea Stroppa, l'uomo di Elon Musk in Italia indagato per l'omicidio stradale di un diciottenne Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: Roma, Andrea Stroppa, consulente di Elon Musk, e l'incidente che provocò la morte di Mirko Garofano: perizia sulla velocità dell'auto; Omicidio di Massa notizie live | il figlio della vittima uscito dall’ospedale Stasera la fiaccolata. Diciottenne investito da Andrea Stroppa, la Procura chiede perizia tecnica su velocità dell’autoLa Procura ha disposto una perizia tecnica per fugare i dubbi sulla velocità della Smart di Andrea Stroppa, che ha investito e ucciso Mirko Garofano al ... fanpage.it Andrea Stroppa, consulente di Elon Musk, indagato per l’incidente mortale: perizia sulla velocità dell’auto che ha ucciso Mirko GarofanoUn impatto mortale, una testimonianza chiave e ancora molte domande aperte. La Procura vuole chiarire ogni dettaglio dell’incidente costato la vita a Mirko Garofano, 18 anni, investito ... leggo.it Andrea Stroppa, perizia sulla velocità della Smart per l’incidente in cui è morto Mirko Garofano roma.repubblica.it/cronaca/2026/0… x.com Elon Musk assume in Italia esperti di immagini e video per addestrare Grok: 260 euro al giorno da remoto L'ha annunciato Andrea Stroppa: si cercano fotografi, designer, esperti di video, 3D e post-produzione. Pronti a farvi sotto O anche no https://www.wire - facebook.com facebook