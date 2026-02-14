Andrea Stroppa l' uomo di Elon Musk in Italia indagato per l' omicidio stradale di un diciottenne

Andrea Stroppa, incaricato da Elon Musk in Italia, è stato iscritto nel registro degli indagati per l’omicidio stradale di un giovane di 18 anni a Roma. La polizia ha accertato che era alla guida di una Smart coinvolta in un incidente mortale avvenuto il 31 gennaio, quando Mirco Garofano, uno studente di Artena, è stato investito e ha perso la vita.

Andrea Stroppa, l'uomo di Elon Musk in Italia, è indagato per omicidio stradale a Roma. Secondo quanto riporta la stampa locale, era l'uomo al volante della Smart che il 31 gennaio ha travolto e ucciso Mirco Garofano, studente di 18 anni residente nel comune di Artena. Le indagini della polizia municipale sono ancora in corso. L'incidente è avvenuto in via Filippo Fiorentini. Il 18enne stava attraversando la strada quando è stato investito. Il corpo è stato sbalzato a oltre una decina di metri dal punto dell'impatto.

