Investito da un' auto muore un diciottenne a Roma

Un ragazzo di 18 anni ha perso la vita a Roma dopo essere stato investito da un’auto. L’incidente si è verificato ieri sera in via Filippo Fiorentini, vicino al civico 7. Sul posto sono intervenute diverse pattuglie della polizia locale, che stanno ancora ricostruendo la dinamica dell’accaduto.

Intervento di diverse pattuglie della polizia locale di Roma Capitale in via Filippo Fiorentini per un incidente stradale mortale avvenuto, in prossimità del civico 7, nella tarda serata di ieri. Un ragazzo italiano di 18 anni, è stato investito da un 32enne, anche lui di nazionalità italiana, che si trovava alla guida di una Smart. Inutili i soccorsi per il ragazzo, che è deceduto sul posto. Il veicolo è stato posto sotto sequestro e il conducente accompagnato presso l'ospedale per essere sottoposto ai test di rito. Le indagini per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente sono in carico ai caschi bianchi del VI Gruppo Torri.

