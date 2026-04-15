Air New Zealand ha annunciato una novità per i voli a lunga durata. La compagnia offre ora un’opzione di quattro ore in una cuccetta con materasso e biancheria, rispetto alle diciassette ore di viaggio in economy su sedili standard. Questa nuova classe di servizio si affianca alla tradizionale economy, che prevede voli molto lunghi con posti stretti e senza possibilità di riposo completo. La scelta di questa opzione mira a migliorare il comfort durante i voli di lunga durata.

D iciassette ore di volo seduti in economy. Chiunque ci sia passato sa che non è esattamente il massimo. Dal 18 maggio Air New Zealand offre un’alternativa sulla lunghissima tratta tra Auckland e New York: quattro ore in una cuccetta vera, con materasso, biancheria, tenda per la privacy e kit di benessere. Si chiamano Skynest e sono sei in totale, ricavate in un’area del corridoio di un Boeing 787-9 Dreamliner, disposte come letti a castello. 5 look per viaggiare PE23. guarda le foto Come funzionano e quanto costano le cuccette in aereo. Il meccanismo è semplice. Si acquista il normale biglietto in economy, poi si aggiunge circa 250 euro per una sessione da quattro ore.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Diciassette ore di volo in economy seduti su una poltroncina. Oppure, quattro ore in una cuccetta vera con materasso e biancheria. La novità di Air New Zealand

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A partire dal 18 maggio Air New Zealand, la principale compagnia aerea della Nuova Zelanda, darà la possibilità di prenotare delle cuccette ai passeggeri della classe economy. Le cuccette, disposte come letti a castello, saranno introdotte soltanto sulla lung - facebook.com facebook