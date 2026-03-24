Quattordici ore di volo trasformate in un incubo logistico e umano. Un decesso improvviso subito dopo il decollo, la fredda applicazione dei protocolli aerei che sconsigliano l’atterraggio di emergenza per un passeggero già deceduto e, infine, un grave errore di valutazione: aver posizionato la salma in un’area dell’aereo dotata di pavimento riscaldato. È la sintesi di quanto accaduto lo scorso 15 marzo a bordo del volo BA32 della British Airways, operato con un Airbus A350-1000 e decollato da Hong Kong con destinazione Londra Heathrow. Una vicenda che ha lasciato sotto choc i 331 passeggeri a bordo e lo stesso personale della compagnia britannica. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “C’era una puzza irrespirabile, c’è stata una discussione su cosa fare con il corpo”: passeggera muore a bordo, il cadavere lasciato per 13 ore su un pavimento riscaldato. Incubo sul volo British Airways

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