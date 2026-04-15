Quattro ore di sonno costano 250 euro | sui voli Air New Zealand arrivano le cuccette per riposare in volo

Air New Zealand ha annunciato l’introduzione di cuccette per il riposo durante i voli di linea, chiamate Economy Skynet. Il servizio consentirà ai passeggeri di acquistare una sessione di quattro ore di sonno a un prezzo di 250 euro. Questa novità mira a offrire un’esperienza di viaggio più confortevole, con le prime disponibilità previste già su alcuni voli della compagnia.

Arrivano le prime cuccette per dormire su un volo di linea. Air New Zealand annuncia il servizio Economy Skynet che permetterà ai passeggeri di comprare sessione di riposo della durata di quattro ore.🔗 Leggi su Fanpage.it

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