Sanremo 2026 Bruno Mars è l’ospite internazionale che il Festival meritava | l’artista torna dopo dieci anni con The Romantic e dà lezioni di musica e d’amore

Sanremo 2026 si prepara a sorprendere con l’arrivo di un ospite internazionale di grande calibro, che torna sul palco dopo diversi anni con un nuovo progetto. La sua presenza promette di portare un tocco di freschezza e di emozioni autentiche alla kermesse, mantenendo vivo il fascino di una tradizione che da sempre unisce musica e sentimento. La serata si preannuncia ricca di momenti intensi e di grande musica.

Cantare l'amore senza risultare banali? È l'interrogativo che ci si pone, tra addetti ai lavori, ad ogni annata del Festival di Sanremo, dove gli anni passano e le canzoni struggenti rimangono. Però c'è un grande assente in questo Festival ed è Bruno Mars, con tutto rispetto per Alicia Keys, intervenuta con Eros Ramazzotti in piena promozione (quindi in teoria a zero cachet) per intonare "L'aurora", tratto dall'ultimo album del cantautore romano "Una storia importante". Dunque "The romantic" è il titolo del disco di Bruno Mars che arriva a dieci anni dal precedente disco da solista, trainato dal singolo"I Just Might" ("Ehi signor DJ suona una canzone per questa bella signorina perché se balla bene come sembra adesso potrei farla diventare la mia bambina"). Bruno Mars torna con 'The Romantic'Dopo anni di attesa, Bruno Mars rompe il silenzio artistico e annuncia ufficialmente il suo nuovo album. A distanza di un decennio dal suo ultimo progetto solista, Bruno Mars torna ufficialmente con il suo attesissimo quarto album da solista, The Romantic, in arrivo il 27 febbraio! Bruno continua a dimostrarsi una delle forze più influenti nell'industria musicale.