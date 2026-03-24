La sosta può diventare un alleato importante per il Napoli. Non solo per rifiatare. Anche per recuperare uomini chiave in vista del finale di stagione. Tra i nomi più attesi ci sono quelli di Giovanni Di Lorenzo e Amir Rrahmani. I due difensori sono fuori da settimane e la loro assenza ha pesato negli equilibri della retroguardia azzurra. Per questo il possibile rientro viene seguito con grande attenzione. A fare il punto è il Corriere dello Sport. Il quotidiano spiega che la pausa sarà utile per diversi giocatori ancora alle prese con problemi fisici. Non soltanto i due difensori, ma anche David Neres e Vergara. L’indicazione più rilevante riguarda proprio i tempi di recupero del capitano e del centrale kosovaro: il loro ritorno viene indicato verso metà aprile. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - Di Lorenzo e Rrahmani verso il rientro: le ultime

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Per Di Lorenzo e Rrahmani si avvicina il rientro in campoSembra avvicinarsi il rientro sul terreno di gioco per il capitano del Napoli Giovanni Di Lorenzo e il difensore azzurro Amir Rrahmani.

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