Antonio di Gennaro, ex centrocampista italiano, è stato intervistato dai microfoni di Tuttosport. Nel corso dell'intervista ha commentato il lavoro del tecnico del Milan, sottolineando come abbia portato professionalità alla squadra. Inoltre, ha parlato delle recenti prestazioni del Verona, affermando che la squadra non può più permettersi di perdere partite. Le sue dichiarazioni si sono concentrate sull'andamento delle squadre di Serie A.

Antonio di Gennaro, ex centrocampista italiano, è stato intervistato dai microfoni di Tuttosport. L'ex calciatore ha voluto spendere alcune parole sul Milan di Allegri: riuscirà a centrare la Champions League? Successivamente, l'ex azzurro ha deciso di spostarsi un po' sulla Nazionale e su chi, secondo lui, dovrebbe salire in FIGC. Ecco, di seguito, le sue parole: Partiamo con i rossoneri: rischiano davvero di stare fuori dalla Champions? «Cè stata un' involuzione di gioco e risultati, probabilmente è il punto più critico della stagione. Allegri cercherà con la sua serenità di compattare la situazione e di recuperare determinati calciatori.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Di Gennaro: “Milan, Allegri ha portato professionalità. Verona? Non possono più perdere”

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