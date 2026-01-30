L’ex portiere Nelson Dida commenta la situazione attuale del Milan. Dice che la squadra sta andando bene e che Maignan si sta dimostrando un leader nato. Poi cita Allegri, sottolineando come l’allenatore abbia portato tranquillità. Dida parla a ‘La Gazzetta dello Sport’ e fa il punto sulla stagione rossonera, senza troppi giri di parole.

Intervistato dai microfoni de 'La Gazzetta dello Sport', l'ex portiere del Milan Nelson Dida ha voluto rilasciare una lunga intervista dedicata ai rossoneri. L'ex numero 1 del Milan ha voluto commentare la stagione dei ragazzi di Massimiliano Alleri, soffermandosi anche sulla figura del livornese. Spazio, ovviamente, anche a Mike Maignan, che dovrebbe firmare il rinnovo tra oggi e domani. Ecco, di seguito, le sue parole. Dida, cosa pensa della stagione del Milan finora? "Penso che stia andando bene. Il Milan è un grande club e come tale deve avere una squadra competitiva, che dimostri la sua forza. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Dida: “Il Milan sta andando bene. Maignan? Un leader nato. Allegri ha portato tranquillità”

