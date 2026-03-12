Durante la registrazione del Podcast DoppioPasso, Fabiano Santacroce ha parlato di Donadoni, sottolineando il suo ruolo come uno dei tecnici più significativi a Napoli e ricordando che ha portato una mentalità professionale ispirata alla scuola Milan. Santacroce ha anche condiviso alcuni dettagli relativi alla sua esperienza nel periodo in cui ha vestito la maglia partenopea.

Intervenuto al Podcast DoppioPasso, Fabiano Santacroce ha rivelato alcuni retroscena risalenti ai tempi della sua permanenza a Napoli. Ecco le sue parole. Le parole di Santacroce. Giocare al San Paolo è un’esperienza incredibile, cioè disputare una partita a Napoli rispetto ad altre piazze è davvero fuori dal comune, perché è come se tutta la curva fosse coinvolta. Almeno all’epoca, tutti urlavano, tutti incitavano, tutti ti rimproveravano se sbagliavi e subito dopo ti applaudivano se facevi qualcosa di buono. Non era semplice, non era per tutti. Sono entrato e mi sono ritrovato a marcare Di Natale. Mi ha fatto faticare parecchio. Quella notte non ho chiuso occhio, ho ripensato all’esordio per tutta la notte. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Santacroce: “Donadoni è stato uno dei tecnici più importanti a Napoli: ha portato professionalità scuola Milan”

Articoli correlati

Leggi anche: Gabbia è troppo sottovalutato: è uno dei giocatori più importanti del Milan. I motivi

Morto Luigi Togni, è stato re delle acque minerali. “Se ne va uno dei più importanti imprenditori del nostro territorio”Serra San Quirico (Ancona), 23 gennaio 2026 – Si è spento a 96 anni Luigi Togni, un uomo che non era solo un capitano d’industria, ma il simbolo...

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Santacroce Donadoni è stato uno dei...

Argomenti discussi: Santacroce: Dopo un mese a Napoli litigai con Lavezzi! La vera svolta fu con Donadoni, ricordo che De Laurentiis entrava nello spogliatoio...

Santacroce: Dopo un mese a Napoli litigai con Lavezzi! La vera svolta fu con Donadoni, ricordo che De Laurentiis entrava nello spogliatoio...Fabiano Santacroce, ex difensore del Napoli, ha rilasciato una lunga intervista al podcast Doppio Passo, durante la quale ha ripercorso la sua carriera nel calcio italiano compresi gli anni trascors ... msn.com

Santacroce: De Laurentiis è stato l’unico presidente che ci ha dato un premio per una partita persaFabiano Santacroce ha giocato nel Napoli dal gennaio del 2008 fino al 2011, quando si è trasferito al Parma dopo aver chiuso al terzo posto con la squadra guidata da Walter Mazzarri. ilnapolista.it