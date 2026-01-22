Terribile incidente sul lavoro a Brusasco | ragazzo rimane schiacciato in un macchinario morto Andrea Cricca di Monteu da Po

Un grave incidente sul lavoro si è verificato a Brusasco nella serata di ieri, mercoledì 21 gennaio 2026, presso l'azienda agricola Il Clastlas a Cascina Castellazzo. Purtroppo, un ragazzo è rimasto schiacciato da un macchinario e ha perso la vita. La vittima è Andrea Cricca, originario di Monteu da Po. L’accaduto ha suscitato grande cordoglio nella comunità locale.

Un terribile incidente sul lavoro è avvenuto nella prima serata di ieri, mercoledì 21 gennaio 2026, nell'azienda agricola Il Clastlas a cascina Castellazzo, in borgo Case Sparse a Brusasco. Un ragazzo di 25 anni, Andrea Cricca, residente a Monteu da Po, dipendente dell'attività, è morto.

