XMoney la nuova follia di Elon Musk | così vuole trasformare il tuo conto in banca in una app di X

Elon Musk ha annunciato XMoney, un nuovo progetto che mira a trasformare l’app di X, ex Twitter, in una piattaforma finanziaria. L’obiettivo è integrare servizi bancari direttamente nell’app, consentendo agli utenti di gestire il proprio conto senza dover utilizzare altre applicazioni. La proposta prevede un sistema che combina le funzioni di social e di servizi finanziari in un’unica piattaforma quotidiana.

XMoney è il progetto con cui Elon Musk vuole trasformare X, l’ex Twitter, da semplice social in una sorta di banca in tasca, integrata dentro l’app che molti usano ogni giorno per informarsi e discutere. In pratica, XMoney è un portafoglio digitale collegato a X che permette di tenere soldi, spostarli, riceverli e spenderli senza uscire dalla piattaforma. L’obiettivo dichiarato è ambizioso: fare di X “il posto dove sono tutti i soldi”, un sistema in cui messaggi, pagamenti, interessi e servizi finanziari convivono nello stesso ambiente. Dietro c’è un’idea semplice ma potente: se passiamo già una parte enorme del nostro tempo dentro X, perché uscire dall’app per pagare un amico, ricaricare una carta o ricevere i compensi del proprio lavoro online? XMoney nasce proprio per colmare questo salto tra social, banca e app di pagamento. 🔗 Leggi su Panorama.it

