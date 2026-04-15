Durante controlli amministrativi nel Sannio, la Polizia di Stato ha riscontrato che un esercizio commerciale stava vendendo prodotti esplosivi privi delle certificazioni richieste dalla normativa. Di conseguenza, è stata disposta la sospensione immediata della vendita di tali materiali. L’operazione si inserisce in un’attività più ampia di verifiche mirate a garantire la conformità delle merci in vendita e la tutela della sicurezza pubblica.

Il titolare dell’esercizio era stato denunciato in stato di libertà alla competente Autorità Giudiziaria, per detenzione di prodotti esplodenti non riconosciuti e classificati dal Ministero dell’Interno, privi di marcatura CE, e detenzione di fuochi artificiali non di libera vendita senza essere in possesso di apposita licenza. Al termine dell’attività erano stati posti sotto sequestro complessivamente n.370 manufatti artigianali cilindrici del diametro di 3cm e altezza di 10cm, privi di marcatura CE, del peso lordo complessivo di circa 20 kg, e di n.3 candele romane appartenenti alla categoria di rischio potenzialmente più elevata e con il maggior indice di rumorosità, contenenti complessivamente materiale esplodente attivo (N.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Detenzione di prodotti esplosivi non a norma: sospesa la vendita per un esercizio nel Sannio

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