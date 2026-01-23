Nocera Inferiore | 3 arresti per droga armi e detenzione di esplosivi

Il 15 gennaio, a Nocera Inferiore, i Carabinieri hanno eseguito tre arresti nei confronti di un uomo e due donne, accusati di detenzione di droga, armi e materiale esplosivo. L'operazione si inserisce nelle attività di contrasto alla criminalità nell’area dell’Agro Nocerino Sarnese, garantendo il rispetto delle procedure legali e la presunzione di innocenza fino a eventuali condanne definitive.

Tempo di lettura: < 1 minuto Nel rispetto della presunzione di innocenza e fermo restando che eventuali giudizi di responsabilità potranno conseguire esclusivamente a pronunciamenti irrevocabili, si rende noto che il 15 gennaio, i Carabinieri del Reparto Territoriale di Nocera Inferiore hanno tratto in arresto tre persone dell’Agro Nocerino Sarnese, un uomo di 49 anni e due donne rispettivamente di 52 e 22 anni, indagate per “detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio, detenzione abusiva di armi e munizioni e detenzione illegale di materiale esplosivo”. Nello specifico, al termine di una complessa e articolata attività investigativa, i militari dell’ Arma hanno rinvenuto nella disponibilità dei tre indagati un ingente quantitativo di sostanza stupefacente di diversa natura, nonché materiale vario per il taglio ed il confezionamento, oltre che una cospicua somma di denaro. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

